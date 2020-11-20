У Києві 20 листопада синоптики прогнозують мокрий дощ, який перетвориться у сніг. У КМДА запевнили, що комунальні служби готові до негоди – щоб не допустити ожеледиці, будуть обробляти дороги.

Чиновники нагадали, що у Києві є 544 одинці спецтехніки, яка за потреби, буде працювати цілодобово. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

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Метеорологи прогнозують 20 листопада вологу погоду. Триватимуть опади до ночі. При необхідності, щоб не допустити ожеледиці, комунальники будуть обробляти дороги та тротуари спеціальними матеріалами.

Працювати обіцяють цілодобово.



Особливу увагу комунальники приділятимуть потенційно небезпечним ділянкам дороги:

мостам;

підйомам та спускам;

вулицям, по яких курсує громадський транспорт;

дорогам з бруківки.

Повідомляється, що з початку листопада столичні шляховики цілодобово чергують на випадок погіршення погодних умов.

Загалом погода в Україні у п’ятницю, 20 листопада, буде холодною та не надто привітною. Причина цьому – атмосферний фронт північного циклону, що накриє Україну. Він ускладнить ситуацію на дорогах. Антициклон принесе разом із собою дощ та сніг. А ось там, де буде мороз чи нуль на термометрі.