Станом на 21 листопада 17: 00 у Києві відновили роботу станції метро "Хрещатик". Раніше пасажирам заборонили вхід та вихід на станції через повідомлення про замінування.

До правоохоронців Києва ввечері 21 листопада надійшов дзвінок про мінування. Про це повідомили у КМДА.

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Однак вже о 17:00 правоохоронці зазначили, що вибухонебезпечних предметів у столичному метро немає. Зауважимо, що з початку листопада станцію метро "Хрещатик" "заміновували" вже тричі.

Через закриття станції "Хрещатик" на пересадочному вузлі "Театральна" – "Золоті ворота" утворилося значне скупчення людей.



Скупчення людей на пересадочному вузлі "Театральна" – "Золоті ворота" / Фото "Сьогодні"



У Києві закрили станцію метро "Хрещатик" через замінування / Фото "Сьогодні"

Зверніть увагу! У Києві доволі часто надходять псевдопогрози підриву станцій метро, мостів чи інших об’єктів. Телефонних терористів не завжди вдається піймати. А люди починають звикати до таких повідомлень й вже не сприймають їх серйозно. Це небезпечна тенденція, яка може призвести до того, що можна знехтувати реальною загрозою.

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Водночас Верховна Рада під час засідання 4 листопада за основу підтримала законопроєкт щодо посилення відповідальності за фейкові замінування. Раніше його схвалили в Кабінеті Міністрів. Законопроєкт пропонує запровадити обов'язкове додаткове покарання – конфіскацію майна.

Протягом 2019 року правоохоронці порушили понад дві тисячі кримінальних справ через фейкові замінування.