Інвестори банку "Аркада" 22 жовтня мітингують біля Офісу президента й планують знову перекрити рух на Хрещатику. Водночас влада заявила, що будівництво житлових комплексів, яке не закінчив збанкрутілий банк, можуть відновити.

Мітингувальники вже зібралися на Банковій й розмістили величезний банер на якому зображений Володимир Зеленський. Про це повідомляє фейсбук-спільнота "Всі недобудови Банк Аркада".

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Декілька десятків протестувальників із прапорами вже зібралися на місці проведення мітингу, а далі вони планують йти до КМДА – де вже традиційно хочуть перекрити Хрещатик.

Активісти планують заблокувати центральну вулицю міста до 20:00, тому киянам варто приготуватися до нових заторів.

Люди вимагають аби будівництво житла відновилось без доплат з боку інвесторів:

Чого хочуть інвестори "Аркади"

Безстрокова акція протесту об’єднання інвесторів банку "Аркада" розпочалася 29 травня 2020 року. Тоді мітингувальники прийшли під офіс "Аркади", КМДА, НБУ та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 40 будинків, що заморожене вже понад двох років. Вже 17 червня, під час третього мітингу облаштували наметове містечко під будівлею КМДА. Акція протесту триває вже понад 138 днів.

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Банк "Аркада", в який інвестували мільярди гривень на будівництво квартир, було визнано неплатоспроможним 25 серпня 2020 року. НБУ запустив процес ліквідації банку.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво житлових комплексів, яке не закінчив банк "Аркада", можуть відновити. Для цього Кличко доручив Київміськбуду провести аудит ЖК "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах". Втім, його висновки не влаштовують інвесторів, оскільки їм доведеться суттєво доплатити.

16 жовтня кілька сотень активістів перекрили рух на Хрещатику й спровокували транспортний колапс у столиці. Вимоги інвесторів виконані не були, але їм вдалося привернути до себе увагу. Натомість мер Кличко заявив, що обурених інвесторів використовують у політичних цілях.