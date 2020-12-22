Масова бійка, вибухи та людина з автоматом: у Києві "сперечаються" за будівлю "Укрбуду"
У Києві 22 грудня на вулиці Пушкінській біля колишнього офісу "Укрбуду" побилися молодики у камуфляжі. Лунали постріли, вибухи, використовували газ. В поліції зазначили, що це були розборки між новим та старим орендарями цієї будівлі.
Це було схоже на бандитську "стрілку" або спробу захоплення об’єкту. Відео оприлюднили в спільноті "Київ Оперативний".
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Група молодиків у камуфляжі організовано прийшли до колишнього офісу "Укрбуду" на вулиці Пушкінській, 27 (це самісінький центр столиці) й намагались проникнути у двір, але там їх чекала інша банда. Почалась масова бійка, лунали постріли й навіть вибух. У якійсь момент на кадрах видно як повз розборку прогулюється людина з автоматом й з шевроном – хто це був, не відомо.
У пресслужбі поліції журналісту сайту 24 каналу повідомили, що це була розборка між старим та новим орендарем будівлі.
Правоохоронці затримали 6 учасників бійки – постраждав один поліціянт, його відвезли у лікарню. В поліції також зазначили, що банда хотіла захопити будівлю.
Стрілянина та бійка у Києві біля будівлі "Укрбуду": дивіться відео
Банкрутство "Укрбуду"
Наразі невідомо чи причетний до розборок скандальний забудовник Максим Микитась, який нещодавно вийшов із СІЗО під домашній арешт й заявив, що збирається повернути свій бізнес – компанію "Укрбуд".
Ця компанія одна з найбільших забудовників Києва – працювала під "оболонкою" однойменного державного концерну, але девелоперським бізнесом займалася приватна компанія "Укрбуд Девелопмент", якою володів Микитась. У держави там була лише незначна частка.
Проблеми на будівництвах "Укрбуд Девелопмент" з'явилися влітку 2019 року, компанія почала переносити терміни введення в експлуатацію на рік і більше. Уже в грудні 2019 го "Укрбуд Девелопмент" оголосив себе банкрутом – добудовувати 22 ЖК він не міг.
Менеджмент компанії звинувачує у трагедії Микитася, нібито він виводив гроші з корпорації на покупку інших бізнесів, фінансування своєї політичної кар'єри і життя на широку ногу.
У чому підозрюють Микитася
- В обмін на земельну ділянку в центрі Києва Нацгвардія мала отримати 50 квартир у житловому комплексі та 30 паркомісць.
- Однак у 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбуд" про відмову від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що "Укрбуд" зводив на околиці столиці.
- За даними слідства, вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.
- У жовтні 2019 року Микитасю повідомили про підозру у незаконному привласненні майна.
- 1 грудня 2020 року скандального забудовника звинуватили ще у хабарництві. Микитась домовився з посадовцем МВС Костянтином Дубоносом про зменшення суми збитків з 81 мільйона до 7 мільйонів гривень.
- За це ексвласник "Укрбуду" пообіцяв Дубоносу паркомісце вартістю 250 тисяч гривень.
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