У Києві 22 грудня на вулиці Пушкінській біля колишнього офісу "Укрбуду" побилися молодики у камуфляжі. Лунали постріли, вибухи, використовували газ. В поліції зазначили, що це були розборки між новим та старим орендарями цієї будівлі.

Це було схоже на бандитську "стрілку" або спробу захоплення об’єкту. Відео оприлюднили в спільноті "Київ Оперативний".

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Група молодиків у камуфляжі організовано прийшли до колишнього офісу "Укрбуду" на вулиці Пушкінській, 27 (це самісінький центр столиці) й намагались проникнути у двір, але там їх чекала інша банда. Почалась масова бійка, лунали постріли й навіть вибух. У якійсь момент на кадрах видно як повз розборку прогулюється людина з автоматом й з шевроном – хто це був, не відомо.

У пресслужбі поліції журналісту сайту 24 каналу повідомили, що це була розборка між старим та новим орендарем будівлі.

Правоохоронці затримали 6 учасників бійки – постраждав один поліціянт, його відвезли у лікарню. В поліції також зазначили, що банда хотіла захопити будівлю.

Стрілянина та бійка у Києві біля будівлі "Укрбуду": дивіться відео

Банкрутство "Укрбуду"

Наразі невідомо чи причетний до розборок скандальний забудовник Максим Микитась, який нещодавно вийшов із СІЗО під домашній арешт й заявив, що збирається повернути свій бізнес – компанію "Укрбуд".

Ця компанія одна з найбільших забудовників Києва – працювала під "оболонкою" однойменного державного концерну, але девелоперським бізнесом займалася приватна компанія "Укрбуд Девелопмент", якою володів Микитась. У держави там була лише незначна частка.

Проблеми на будівництвах "Укрбуд Девелопмент" з'явилися влітку 2019 року, компанія почала переносити терміни введення в експлуатацію на рік і більше. Уже в грудні 2019 го "Укрбуд Девелопмент" оголосив себе банкрутом – добудовувати 22 ЖК він не міг.

Менеджмент компанії звинувачує у трагедії Микитася, нібито він виводив гроші з корпорації на покупку інших бізнесів, фінансування своєї політичної кар'єри і життя на широку ногу.

У чому підозрюють Микитася