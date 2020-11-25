У Києві 24 листопада були затримані два вимагачі, які планували викрасти лідера громади ромів з Харкова. Зловмисників фактично "розвели" – правоохоронці самі викрали заручника аби довести до кінця злочин.

Умовні викрадачі навіть зняли відео з "жертвою". На кадрах чоловік просить рідних передати викуп за нього – 100 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Читайте також Зірвала уроки: у Києві 12-річна дівчинка "замінувала" школу

Відео передали двом зловмисникам, які своєю чергою, переслали його сину потерпілого. Горе-викрадачі погрожували вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, якщо їм не дадуть грошей.

На цьому злочинний задум був втілений до кінця, що й дало підстави правоохоронцям затримати вимагачів. Серед них був раніше судимий 22 річний хлопець з Броварів.

Він й спланував викрадення лідера ромської громади Харкова. До цього зловмисник залучив посібників – один з них мав викрасти та утримувати заручника. Але щось пішло не так.

Злочинців затримали прямо на вулиці / Фото Харківської обласної прокуратури

Для свого задуму вимагачі придбали нові сімкарти / Фото Харківської обласної прокуратури

Тепер всіх причетних до невдалого викрадення будуть судити. Ймовірно, що зловмисники отримають чималі терміни ув’язнення.