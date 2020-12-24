У Києві 24 грудня напередодні 3 днів вихідних на дорогах утворились жахливі затори. Онлайн-карта столиці показує 9-бальний рівень пробок. Найгірше у центрі.

Щоправда, київські мости (крім "Південного) наразі "зелені", там немає корок. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також Затори у Києві 24 грудня: столиця "зупинилась" через негоду Ситуацію на дорогах погіршують складні погодні умови. Де спостерігаються затори у Києві перед вихідними: Бульвар Лесі Українки "червоний" в обидві сторони.

Проспект Перемоги від Бессарабки до розв'язки на вулицю Чорновола.

В районі залізничного вокзалу теж всюди або глухі затори, або тягнучки.

Стоїть і Вадима Гетьмана в районі Шулявки, і Чоловський бульвар.

Бульвар Дружби народів від метро "Деміївської" до метро "Дружби народів" у бік центру.

Традиційно важко проїхати у районі метро "Почайна".

Ускладнений рух й на Набережно-Рибальській в бік Оболоні.

Район метро "Лівобережна" також паралізовано. Де у Києві 24 грудня затори / Скриншот Google Maps