У Києві на вулиці Гончара, 62 ввечері 27 листопада сміттєвоз застряг в асфальті. Його задні колеса провалилися на метр. В цьому місці зовсім нещодавно відремонтували дорогу.

Про потерпілих наразі не повідомляється. Відео ДТП виклали в спільноті dtp.kiev.ua. Читайте також В Одесі зіткнулися легковик і кросовер – відео Аварія сталась в центрі столиці. Як зазначив очевидець з місця події, асфальт на цій ділянці вулиці "повністю новий". Під сміттєвозом провалився новий асфальт: дивіться відео фейсбук-сторінки dtp.kiev.ua Інші резонансні ДТП стались в різних регіонах України: У Стрию, що на Львівщині, 26 листопада трапилась смертельна ДТП – п'яний водій BMW збив чоловіка поза пішохідним переходом. Внаслідок аварії 74-річний пішохід помер на місці.

В Київській області 27 листопада працівник поліції, коли повертався додому після роботи, не помітив на дорозі пішохода та збив його. Людина померла. За фактом ДТП будуть проводити розслідування.

У Харкові автовоз розчавив жінку на пішохідному переході та тягнув кілька метрів.