У Києві під сміттєвозом провалився новий асфальт – відео
У Києві на вулиці Гончара, 62 ввечері 27 листопада сміттєвоз застряг в асфальті. Його задні колеса провалилися на метр. В цьому місці зовсім нещодавно відремонтували дорогу.
Про потерпілих наразі не повідомляється. Відео ДТП виклали в спільноті dtp.kiev.ua.
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Аварія сталась в центрі столиці. Як зазначив очевидець з місця події, асфальт на цій ділянці вулиці "повністю новий".
Під сміттєвозом провалився новий асфальт: дивіться відео фейсбук-сторінки dtp.kiev.ua
Інші резонансні ДТП стались в різних регіонах України:
- У Стрию, що на Львівщині, 26 листопада трапилась смертельна ДТП – п'яний водій BMW збив чоловіка поза пішохідним переходом. Внаслідок аварії 74-річний пішохід помер на місці.
- В Київській області 27 листопада працівник поліції, коли повертався додому після роботи, не помітив на дорозі пішохода та збив його. Людина померла. За фактом ДТП будуть проводити розслідування.
- У Харкові автовоз розчавив жінку на пішохідному переході та тягнув кілька метрів.
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