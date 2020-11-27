Чорна п’ятниця: у Києві повідомили про мінування одразу двох ТРЦ
У Києві 27 листопада повідомили про мінування ТРЦ "Глобус" та ТРЦ "Квадрат". Правоохоронці перевіряють інформацію. Ймовірно, що це черговий "жарт".
На всяк випадок поліція евакуювала людей. Про це повідомляється у спільноті dtp.kiev.ua.
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Спочатку з’явилась інформація про ймовірне мінування ТРЦ "Квадрат", що на бульварі Перова у Дніпровському районі столиці.
Водночас хтось повідомив, що ТРЦ "Глобус" на Майдані незалежності також замінований.
Правоохоронці та вибухотехніки перевіряють інформацію.
Останнім часом у Києві подібні повідомлення з’являються дуже часто. Поліція вже затримала двох "мінерів" – їм загрожує тюрма.
Фейкові мінування у Києві
- 16 листопада повідомили про мінування ЦУМу у Києві. Правоохоронці вибухівку не знайшли.
- 13 листопада поліція перекрила всі проходи у Верховну Раду. В ЗМІ писали, що будівлю замінували. Поліція перевірила – це фейк.
- 3 листопада, невідомий сказав, що заклав вибухівку в ТРЦ "Глобус" у Києві, але нічого підозрілого правоохоронці так і не знайшли.
- 3 листопада ввечері через фейкове мінування було зачинено станцію "Хрещатик", що спровокували транспортний колапс у столиці України.
- 16 листопада затримали громадянина США за телефонний тероризм. Днями він з мобільного повідомив про мінування будівлі ДБР. Вибухівку тоді не виявили, але знайшли "мінера". Затриманому 36 років – він народився у Львівській області, але має паспорт громадянина США.
- 23 листопада поліція затримала місцевого чоловіка за телефонний тероризм. Він повідомив, що "замінував" адмінбудівлю.
- 25 листопада 12-річна школярка зірвала навчання. Вона повідомила поліцію про те, що школа замінована.
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