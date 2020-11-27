У Києві 27 листопада повідомили про мінування ТРЦ "Глобус" та ТРЦ "Квадрат". Правоохоронці перевіряють інформацію. Ймовірно, що це черговий "жарт".

На всяк випадок поліція евакуювала людей. Про це повідомляється у спільноті dtp.kiev.ua.

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Спочатку з’явилась інформація про ймовірне мінування ТРЦ "Квадрат", що на бульварі Перова у Дніпровському районі столиці.

Водночас хтось повідомив, що ТРЦ "Глобус" на Майдані незалежності також замінований.

Правоохоронці та вибухотехніки перевіряють інформацію.

До слова, сьогодні у столиці – "чорна п'ятниця". Магазини розпродають товари зі знижками.

Останнім часом у Києві подібні повідомлення з’являються дуже часто. Поліція вже затримала двох "мінерів" – їм загрожує тюрма.

Фейкові мінування у Києві