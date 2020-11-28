У Києві невідомий чоловік обстріляв автомобіль Mercedes, припаркований в одному з дворів на вулиці Драгоманова. Зловмисник гатив з автомата Калашникова, дивом ніхто не постраждав.

Інцидент трапився 28 листопада. Про це повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо".

Важливо Через напад на студентів у Польщі поліція розшукує українця: фото

За інформацією очевидців, всередині припаркованого автомобіля нікого не було. Після обстрілу зловмисник залишив зброю прямо у понівеченої іномарки.

Очевидно, тим самим "попередив" власника… Обстріл вівся з АКС-47У з глушником. Біля автомобіля розкидані гільзи,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 13:00 у Нацполіції подію не прокоментували.

Зверніть увагу! Автомат Калашникова є найбільш поширеною у світі зброєю. Його взяли на озброєння Радянська Армія у 1949 році.

Обстріл авто у Києві / Фото "Вартові Еспресо"