У Києві невідомий обстріляв припаркований автомобіль з автомата: фото
У Києві невідомий чоловік обстріляв автомобіль Mercedes, припаркований в одному з дворів на вулиці Драгоманова. Зловмисник гатив з автомата Калашникова, дивом ніхто не постраждав.
Інцидент трапився 28 листопада. Про це повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо".
Важливо Через напад на студентів у Польщі поліція розшукує українця: фото
За інформацією очевидців, всередині припаркованого автомобіля нікого не було. Після обстрілу зловмисник залишив зброю прямо у понівеченої іномарки.
Очевидно, тим самим "попередив" власника… Обстріл вівся з АКС-47У з глушником. Біля автомобіля розкидані гільзи,
– мовиться у повідомленні.
Станом на 13:00 у Нацполіції подію не прокоментували.
Обстріл авто у Києві / Фото "Вартові Еспресо"
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter