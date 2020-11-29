На 2 вулицях у Києві не буде води цілу ніч: список адрес
Увечері 29 листопада в Києві відключила водопостачання на 2 вулицях. Відомо, що води місцеві мешканці не матимуть вночі та, попередньо, аж до ранку 30 числа.
Докладніше про відключення води у Києві
Причини таких заходів – аварійна ситуація на водопровідній мережі. Фахівці зараз її усувають. Про це провідомила пресслужба КМДА. Що саме там сталося – у відомстві не уточнили.
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На яких вулицях не буде води в Києві
- Велика Житомирська
Номери будинків
- 24,
- 24-Б,
- 26,
- 26-Б,
- 28,
- 30,
- 30-А,
- 34,
- 38,
- 40,
- 26-В.
- Львівська площа
Номери будинків
- 4,
- 4-А,
- 4-Б.
У КМДА додали, що на Великій Житомирській, 24 і Львівській площі, 4 стоять автоцистерни з водою.
Зауважимо, що попереднього разу в Києві вода зникла 23 листопада. Тоді постраждали жителі Голосієво, а саме проспекту Науки. Причиною інциденту стала потужна аварія – свідки поділились відео, на якому видно, як вируюча вода ллється з-під землі.
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