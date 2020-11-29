Увечері 29 листопада в Києві відключила водопостачання на 2 вулицях. Відомо, що води місцеві мешканці не матимуть вночі та, попередньо, аж до ранку 30 числа.

Докладніше про відключення води у Києві

Причини таких заходів – аварійна ситуація на водопровідній мережі. Фахівці зараз її усувають. Про це провідомила пресслужба КМДА. Що саме там сталося – у відомстві не уточнили.

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На яких вулицях не буде води в Києві

Велика Житомирська

Номери будинків

24,

24-Б,

26,

26-Б,

28,

30,

30-А,

34,

38,

40,

26-В.

Львівська площа

Номери будинків

4,

4-А,

4-Б.

У КМДА додали, що на Великій Житомирській, 24 і Львівській площі, 4 стоять автоцистерни з водою.

Зауважимо, що попереднього разу в Києві вода зникла 23 листопада. Тоді постраждали жителі Голосієво, а саме проспекту Науки. Причиною інциденту стала потужна аварія – свідки поділились відео, на якому видно, як вируюча вода ллється з-під землі.

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