У Києві 29 листопада однорічна дівчинка потрапила в реанімацію через отруєння грибами, які вона з’їла в піці. Їжу замовили батьки дитини.

Дівчинку забрала швидка. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

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Це сталось у неділю в Дарницькому районі столиці. Батьки викликали швидку – у дівчинки була блювота. Лікарям дорослі повідомили, що маленька їла піцу з лісовими грибами – їх називають "лисички".

Де саме була куплена піца – невідомо.

Дитина з підозрою на гостре отруєння потрапила в реанімацію.

Ймовірно, що у піці були так звані помилкові лисички – це отруйні гриби. Вони провокують діарею, блювоту та слабкий галюциногенний ефект.

Помилкові лисички можуть викликати галюцинації / Інфографіка 24 каналу

Останнім часом в Україні зафіксували декілька летальних випадків.

Дівчинка з Одещини померла від отруєння грибами у свій день народження

У Кривому Розі від отруєння грибами померла мати та донька.

Кому категорично заборонено їсти гриби

Якщо ви впевнені у їх якості та безпеці, все одно не варто їх вживати таким категоріям людей:

жінкам у період вагітності та грудного вигодовування;

дітям до 12 років;

людям літнього віку.

Основні симптоми отруєння

нудота;

блювота;

головний біль;

біль в животі та галюцинації.

Перші ознаки можуть з'явитися через 30 хвилини після споживання їжі.

Що робити при перших ознаках отруєння

зателефонуйте до "швидкої";

шлунок промийте простою водою;

прийміть сорбенти;

вживайте багато рідини: вода, підсолена вода, прохолодний чай – це допоможе вивести токсини.

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Не можна вживати алкогольні напої, молочні та кисломолочні продукти, будь-яку їжу взагалі. Адже це може прискорити всмоктування токсинів у організм.