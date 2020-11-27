У Києві 3 будинки можуть стати пам'ятками культури: список й фото
У Києві кілька будівель претендують на те, щоб їх визнали культурними пам’ятками. Аби потрапити до Реєстру за категорією місцевого значення, будівлі повинні не втратити своєї автентичності.
Всі 3 будівлі розташовані у центрі міста, в Шевченківському районі. Про це пише "Вечірній Київ".
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Які будинки можуть визнати пам'ятками культури
Будинок Бернера, що на бульварі Тараса Шевченка, 1-а / Фото "Вечірній Київ"
Садиба Фалера, що на вулиці Великій Васильківській, 10 / Фото "Вечірній Київ"
Будинок поліклініки Спілки Письменників, що на вулиці Рейтерській, 15 / Фото "Вечірній Київ"
Яким вимогам мають відповідати ці будинки
Пам’ятка має значною мірою зберігати свою форму, історичні та культурні нашарування, а також мати одну або більше з таких ознак:
- вплив на розвиток культури певного населеного пункту чи регіону;
- мати зв'язок з історичними подіями, життями та діяльністю людей, які зробили значний внесок у розвиток культури населеного пункту;
- є культурною спадщиною національної меншини чи регіональної етнічної групи.
Рішення про ці будинки ухвалюватиме Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій.
Саме ця установа, зі складною назвою, й займалась дослідженням об’єктів.
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