У Києві кілька будівель претендують на те, щоб їх визнали культурними пам’ятками. Аби потрапити до Реєстру за категорією місцевого значення, будівлі повинні не втратити своєї автентичності.

Всі 3 будівлі розташовані у центрі міста, в Шевченківському районі. Про це пише "Вечірній Київ".

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Які будинки можуть визнати пам'ятками культури

Будинок Бернера, що на бульварі Тараса Шевченка, 1-а / Фото "Вечірній Київ"

Садиба Фалера, що на вулиці Великій Васильківській, 10 / Фото "Вечірній Київ"

Будинок поліклініки Спілки Письменників, що на вулиці Рейтерській, 15 / Фото "Вечірній Київ"

Яким вимогам мають відповідати ці будинки

Пам’ятка має значною мірою зберігати свою форму, історичні та культурні нашарування, а також мати одну або більше з таких ознак:

вплив на розвиток культури певного населеного пункту чи регіону;

мати зв'язок з історичними подіями, життями та діяльністю людей, які зробили значний внесок у розвиток культури населеного пункту;

є культурною спадщиною національної меншини чи регіональної етнічної групи.

Рішення про ці будинки ухвалюватиме Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій.

Саме ця установа, зі складною назвою, й займалась дослідженням об’єктів.