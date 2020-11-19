На Південному мості в Києві з 20 до 23 листопада обмежать рух автомобілів. Там проводитимуть традиційні ремонтні роботи.

Про обмеження руху на естакаді одного з найважливіших та найзавантаженіших мостів повідомили у фейсбуці Київавтодору. З 23:00 20 до 6:00 23 листопада комунальники планують ремонтувати деформаційні шви.

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Роботи проходитимуть на тому боці мосту, який веде з лівого берега Києва на правий.

Постійні ремонти

Працівники Київавтодору стверджують, що старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження. Відбувається таке через надзвичайно жвавий потік авто мостом вранці та ввечері. Крім того, через відсутність завершеної кільцевої дороги мостом постійно проїжджають численні фури, які руйнують не тільки саме покриття, але й інші елементи об'єкту.

Саме через це роботи по відновленню конструкцій Південного мосту комунальники проводять регулярно.