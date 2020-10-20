Літня жінка стала жертвою чоловіка вночі 20 жовтня. Коли досить кремезний нападник тягнув у неї рюкзак, вона не розгубилася та надала йому відчайдушний опір.

Подробиці нападу на пенсіонерку повідомили у спільноті dtp.kiev.ua у фейсбуці. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали патрульні поліцейські.

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Інцидент трапився близько 2 ночі у Деснянському районі Києва біля лікарні швидкої допомоги. Що робила літня пенсіонерка на вулиці у такий час, невідомо.

Відлупцювала, немов професійний боксер

Вже після того, як зловмисник вихопив у жінки рюкзак, вона подзвонила до поліції та повідомила про те, що нападник може бути "трохи побитим". Невдовзі неподалік від місця злочину правоохоронці помітили чоловіка, який підходив під опис підозрюваного. Коли патрульні затримали ймовірного зловмисника, вони були здивовані. Адже обличчя "трохи побитого" нагадувало переможеного боксера після поєдинку.

Впізнала кривдника

Заради того, щоб упевнитись у причетності затриманого до злочину, правоохоронці привезли постраждалу до відділку. Вона впізнала і його, і власні речі.

За фактом пограбування жінки поліцейські відкрили карну справу. Якщо чоловіка визнають винним, його можуть засудити на перебування за ґратами на термін до 4 років.