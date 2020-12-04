У аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пустили в Україну двох іноземців – громадян Німеччини та Росії. На рюкзаку хлопця була георгіївська стрічка, яка заборонена у нашій державі. Прихильникам російської агресії довелося повернутись назад у Берлін.

З "колорадською" стрічкою був саме громадянин Німеччини – він пояснив, що це подарунок від друга з Росії. Про інцидент повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

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Хлопцеві 25 – 26 років, а його супутниці, громадянці РФ, 21 – 22 роки.

Вони прибули разом рейсом з Берліну й тепер змушені повернутися назад. За це мають дякувати "другу з Росії".