В аеропорту "Бориспіль" не пустили в Україну туристів з георгіївською стрічкою
У аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пустили в Україну двох іноземців – громадян Німеччини та Росії. На рюкзаку хлопця була георгіївська стрічка, яка заборонена у нашій державі. Прихильникам російської агресії довелося повернутись назад у Берлін.
З "колорадською" стрічкою був саме громадянин Німеччини – він пояснив, що це подарунок від друга з Росії. Про інцидент повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
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Хлопцеві 25 – 26 років, а його супутниці, громадянці РФ, 21 – 22 роки.
Вони прибули разом рейсом з Берліну й тепер змушені повернутися назад. За це мають дякувати "другу з Росії".
Чому в Україні заборонена георгіївська стрічка?Це геральдичний елемент, що використовувався в системі державних нагород Російської імперії у другій половині 18 — початку 20 століть. Чимало українців, які служили в імперській армії були відзначені орденом святого Георгія. У роки Другої світової георгіївські стрічки використовували російські колаборанти на службі Гітлера, а радянська армія – "гвардійську стрічку". Проте, у 2000-і в Росії вирішили створити культ саме "георгіївської стрічки", яка перетворилалсь на символ "руського миру". Нині це символ російської агресії – георгіївські стрічки (їх ще називають "колорадськими") використовують проросійські бойовики на Донбасі, а у Росії це обов’язковий елемент, який використовують аби продемонструвати військову силу країни-окупанта. З 2017 року цей символ заборонений в Україні.
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