У Києві в аграрній академії знайшли зброю та вибухівку: наче готувались до війни
СБУ виявила в приміщенні Національна академія аграрних наук цілий арсенал зброї та вибухівки. Керівництво цього державного закладу підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди.
Зброю, боєприпаси й вибухівку знайшли під час обшуків у центральному офісі академії. Він розташований у центрі столиці – поблизу адмінбудівель органів центральної виконавчої влади. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Схоже у цьому приміщенні зовсім не займались наукою, а готувались до війни.
Що знайшли в НААН:
- 4 РПГ;
- 2 автомати;
- майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1;
- декілька пістолетів,
- 2 артилерійські снаряди
- велику кількість набоїв до автоматичної зброї.
В НААН виявили цілий арсенал зброї: дивіться фото
Академія є державною самоврядною науковою організацією і фінансується з державного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України.
Академія повинна займатися дослідженнями у таких напрямках:
- землеробство, меліорація та механізація;
- рослинництво;
- зоотехнія;
- ветеринарна медицина;
- аграрна економіка і продовольство.
В систему Академії входять понад 200 дослідних господарств та інших підприємств – вони розташовані у всіх областях України.
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