СБУ виявила в приміщенні Національна академія аграрних наук цілий арсенал зброї та вибухівки. Керівництво цього державного закладу підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди.

Зброю, боєприпаси й вибухівку знайшли під час обшуків у центральному офісі академії. Він розташований у центрі столиці – поблизу адмінбудівель органів центральної виконавчої влади. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також На Київщині ДБР розслідує факти незаконної вирубки лісу

Схоже у цьому приміщенні зовсім не займались наукою, а готувались до війни.

Що знайшли в НААН:

4 РПГ;

2 автомати;

майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1;

декілька пістолетів,

2 артилерійські снаряди

велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

В НААН виявили цілий арсенал зброї: дивіться фото

Академія є державною самоврядною науковою організацією і фінансується з державного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України.

Академія повинна займатися дослідженнями у таких напрямках:

землеробство, меліорація та механізація;

рослинництво;

зоотехнія;

ветеринарна медицина;

аграрна економіка і продовольство.

В систему Академії входять понад 200 дослідних господарств та інших підприємств – вони розташовані у всіх областях України.