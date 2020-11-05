У Києві 5 листопада знову перевіряють інформацію про мінування. У цей раз анонім повідомив, що заклав вибухівку в метро. Правоохоронці працюють на місці.

Наразі вже закрили дві станції метро – "Льва Толстого" та "Палац спорту". Вибухотехніки шукають підозрілі предмети. Про це повідомляють на сайті КМДА.

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Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Два дні тому, 3 листопада, аналогічний дзвінок поступив до поліції. Невідомий сказав, що заклав вибухівку в ТРЦ "Глобус", але нічого підозрілого правоохоронці так і не знайшли.

Також 3 листопада ввечері через фейкове мінування було зачинено станцію "Хрещатик", що спровокували транспортний колапс у столиці України.

У Києві доволі часто надходять псевдопогрози підриву станцій метро, мостів чи інших об’єктів. Телефонних терористів не завжди вдається піймати. А люди починають звикати до таких повідомлень й вже не сприймають їх серйозно. Це небезпечна тенденція, яка може призвести до того, що можна знехтувати реальною загрозою.