ДТП із постраждалою маленькою дівчинкою та її мамою сталася у Києві 19 листопада. Volkswagen, за кермом якого була жінка, вилетів за межі дороги та врізався у рекламну конструкцію. Від удару дитина ледве не померла.

Про інцидент, який цілком ймовірно міг статися лише через недотримання водійкою елементарних правил безпеки, написав у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Києва Олексій Білошицький. Місце, де сталася аварія, правоохоронець не назвав.

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За словами офіцера поліції, якби жінка посадила дитину в автокрісло та завчасно "перевзула" машину, наслідки аварії були б значно меншими.

Дитину реанімували

Врятувати життя 1-річній дівчинці, яка постраждала внаслідок ДТП, змогли очевидці. Після того, як машина влетіла в опору, дитина втратила свідомість разом із матір'ю.



Volkswagen серйозно постраждав / Фото пресслужби патрульної поліції Києва

Коли до розтрощеної автівки підбігли свідки аварії, вони знайшли дитину бездиханною на задньому сидінні легковика. Як з'ясувалося, жінка пристебнула доньку звичайним паском безпеки, користуватися яким маленьким дітям суворо заборонено. Дихання дитини відновилося після штучного дихання.



Водійка не посадила дитину до автокрісла / Фото пресслужби поліції Києва

До тями прийшла й жінка. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали слідчі. Вони встановлюватимуть всі обставини аварії та розслідуватимуть відповідну кримінальну справу.