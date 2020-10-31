У Дарницькому районі Києва 31 жовтня будівельний кран впав на автомобіль. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. В автівці, на яку завалилася конструкція, нікого не було.

Інцидент трапився 31 жовтня на вулиці Мишуги, що в Дарницькому районі Києва, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".

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Будівельний кран впав на автомобіль Mitsubishi. За попередньою інформацією, у результаті ніхто не постраждав. У машині на момент падіння конструкції не було ні водія, ні пасажирів. Однак транспорт зазнав серйозних пошкоджень.

Крім того, падіння крану заблокувало рух транспорту на вулиці Мишуги.

У КМДА опублікували схему об'їзду:

проспект Григоренка – проспект Бажана – вулиця Руденко;

вулиця Мишуги – вулиця Руденко – Вулиця Крушельницької – проспект Григоренка.

У телеграм-канал Dtp.kiev.ua пишуть, що інцидент трапився поблизу місця незаконного будівництва.

У столиці будівельний кран впав на автомобіль Mitsubishi: Фото Dtp.kiev.ua

У Києві будівельний кран впав на автівку: дивіться відео з місця

На Мишуги у Києві кран розтрощив машину: дивіться карту