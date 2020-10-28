Жахлива ДТП стался у Києві біля станції метро "Видубичі". Автобус № 43К несподівано виїхав на пішохідну зону, де збив двох жінок та чоловіка. Також транспортний засіб розніс один з торговельних наметів.

Про кривавий інцидент розповіли у поліції Києва, зазначивши, що всі обставини та причини ДТП з'ясовують слідчі. Втім, на місці інциденту правоохоронці кажуть про те, що в автобуса LAZ могли відмовити гальма, повідомляє "Київ Оперативний".

Дивіться також У Києві велосипедист епічно розніс скляну зупинку та зробив жорстке сальто: відео

За непідтвердженою інформацією, водій автобусу намагався зупинити його о бордюр, але замість цього транспортний засіб виїхав на пішохідну зону.



Жертв ДТП могло бути більше / Фото Київ Оперативний

Що відомо про постраждалих

Фактично некерований автобус зніс двох жінок біля зупинки громадського транспорту, а також чоловіка. Одну з жінок свідки інциденту дістали буквально з-під LAZ "Київпастрансу". Вона вижила.

Медики "швидкої" госпіталізували обох постраждалих у лікарні із травмами різного ступеню важкості.



Постраждалим надали медичну допомогу / Фото Київ Оперативний

Чоловік від удару отримав не сумісні з життям травми. Його смерть була миттєвою.



Врятувати постраждалого чоловіка медики не могли / Фото Київ Оперативний

Кваліфікація невідома

У поліції кажуть, що інцидент був "зареєстрований належним чином". Кваліфікацію трагічної ДТП слідчі нададуть після проведення першочергових дій на місці аварії.

Дивіться відео з місця жахливого ДТП на Видубичах: