У Святошинському районі Києва 27 жовтня батьки кинули маленьку дитину в парку. Очевидці повідомили, що дорослі просто пішли й не повернулися. Дівчинку забрали поліціянти.

Наразі батьки дитини ще розшукуються. А з Кірою, так представилась правоохоронцям 5-річна дівчинка, все добре. Про це повідомили журналісту сайту 24 каналу в поліції Святошинського району.

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Дитину залишили у сквері на вулиці Котельникова, 26. Імена своїх батьків Кіра назвала – мама Катя й тато Саша. Вони живуть на Троєщині, зазначається у спільноті "Київ Оперативний".

Очевидці пояснили, що дівчинка була з батьками, які її залишили та більше не з'являлися.

Дівчинку Кіру залишили в парку батьки / Фото "Київ Оперативний"

Поліція розшукує їх, а також інших родичів Кіри. Правоохоронці просять повідомити будь-яку інформацію про них за номерами: +380 93 860 9058, +380 98 028 9627 або на спецлінію 102.