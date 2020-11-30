Доволі епічна ДТП сталася вранці 30 листопада на перехресті Уманської вулиці та Чоколівського бульвару. Через аварію на місці утворився серйозний затор.

Про ДТП, яка сталася через провину одразу обох водіїв у районі Караваєвих Дач або просто Кардач, повідомили у патрульній поліції Києва. У результаті зіткнення Volkswagen та Opel отримали не дуже серйозні ушкодження.

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Однак, судячи з усього, на повний ремонт машин за кошти страхової розраховувати керманичі автівок не зможуть.

Обопільна провина

Як стверджують патрульні, водій Opel не надав перевагу в русі "німцю" та повернув наліво. Volkswagen же поїхав прямо, хоча на перехресті було встановлено знак, що дозволяв йому їхати з той смуги лише направо.

При цьому в ДТП суд може визнати винним лише одного з водіїв. Патрульні склали протокол про порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП лише на водія Volkswagen.

Власникові "італійця" виписали постанову про порушення вимог дорожніх знаків.

Втім, у суді можуть визнати, що винними в аварії є обидва водії. В такому разі вони можуть отримати часткову компенсацію від страхових компаній.

Дивіться відео зіткнення Opel та Volkswagen у Києві: