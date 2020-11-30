Порушили обидва: у Києві біля Кардач зіткнулися легковики – відео
Доволі епічна ДТП сталася вранці 30 листопада на перехресті Уманської вулиці та Чоколівського бульвару. Через аварію на місці утворився серйозний затор.
Про ДТП, яка сталася через провину одразу обох водіїв у районі Караваєвих Дач або просто Кардач, повідомили у патрульній поліції Києва. У результаті зіткнення Volkswagen та Opel отримали не дуже серйозні ушкодження.
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Обопільна провина
Як стверджують патрульні, водій Opel не надав перевагу в русі "німцю" та повернув наліво. Volkswagen же поїхав прямо, хоча на перехресті було встановлено знак, що дозволяв йому їхати з той смуги лише направо.
При цьому в ДТП суд може визнати винним лише одного з водіїв. Патрульні склали протокол про порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП лише на водія Volkswagen.
Власникові "італійця" виписали постанову про порушення вимог дорожніх знаків.
Втім, у суді можуть визнати, що винними в аварії є обидва водії. В такому разі вони можуть отримати часткову компенсацію від страхових компаній.
Дивіться відео зіткнення Opel та Volkswagen у Києві:
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