Біля станції метро "Харківська" зранку 27 жовтня розгулював зовсім оголений молодий чоловік. Через що саме він ходив вулицями міста без взуття та одягу, невідомо.

Оголеного чоловіка, який ходив проспектом Миколи Бажана, зняли на відео очевидці, написали у спільноті "Позняки Осокорки Харківський" у фейсбуці.

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Судячи з запису, чоловік не комплексував через власний вигляд, але прикривав передню частину тіла рукою, а задню – картонкою.

Що відомо про оголеного перехожого на Харківському

Перейшовши дорогу на вулиці Декабристів, він пішов далі по Харківському масиву. Ані водії, які бачили такого незвичного перехожого, ані інші свідки події нічого у чоловіка не питали.

Своєрідний флешмоб

За останні кілька місяців у різних районах Києва помічали оголених чоловіків, які гуляли урядовим кварталом, на Кловському узвозі, на Оболоні та інших місцях столиці.

Дивіться відео з оголеним чоловіком на Харківському масиві: