У Києві біля Офісу Президента монтують новорічну ковзанку
У Києві на вулиці Банковій біля будівлі Офісу Президента готуються до новорічних свят – монтують ковзанку. Це вже традиція – минулого року вона була безкоштовною для всіх відвідувачів.
Наразі територію майбутньої ковзанки загородили парканом і розклали всередині матеріали. Про це передає Big Kyiv.
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Коли відкриється ковзанка – поки невідомо. Ймовірно, цього року вона також буде безкоштовною.
Робочі вже розпочали монтувати дерев’яну основу / Фото Big Kyiv
Водночас сам президент Володимир Зеленський обговорює з урядом питання введення локдауну. За інформацією в ЗМІ, його можуть ввести якраз на новорічні свята.
Раніше сайт 24 каналу писав, що ніяких масових гулянок, концертів та інших масштабних святкувань Нового 2021 року в Києві не передбачається.
Через пандемію коронавірусу святкування відбуватиметься з дотриманням карантинних правил.
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