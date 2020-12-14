У Києві біля Офісу президента встановили велику карусель: фото
У Києві на вулиці Банковій просто біля Офісу президента продовжує рости новорічне містечко. Станом на 14 грудня біля робочого місця президента Зеленського вже встановили велику карусель, а також маленькі будиночки для продажу їжі та сувенірів.
Раніше у цій зоні почали облаштовувати ковзанку. Журналістка 24 каналу побувала на місці й сфотографувала процес підготовки до новорічних свят.
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Схоже, в Офісі Президента вирішили вразити киян та гостей столиці масштабом святкування.
Величезну карусель встановили просто біля входу в будівлю. Таким чином, будівля, де працює Володимир Зеленський та керівник його апарату Андрій Єрмак, все більше нагадує казковий вертеп.
У Києві на Банковій облаштовують новорічне містечко: дивіться фото
Наразі це виглядає не дуже святково – на тлі каруселі й будиночків пікетують моряки. Також не дуже новорічна видалась погода.
Пікет моряків / Фото 24 каналу
Святкування Нового року – 2021 у Києві: що відомо
- Столиця, попри пандемію COVID-19, не відмовилась від новорічних заходів. Влада вирішила по-своєму захистити людей від хвороби – святкові локації розміщуватимуть впродовж спеціального маршруту від Арки дружби народів до Контрактової площі. В КДМА вважають, що це дозволить зменшити скупчення людей в одному місці.
- Кияни та гості столиці зможуть подивитись на головну ялинку на Софіївській площі, але звісно діятимуть карантинні обмеження й заходи безпеки. Буде проводитись регулярна дезінфекція, нагляд за дотриманням соціальної дистанції, треба обов'язково носити маску.
- Навколо головної ялинки роздмухали великий скандал – церкві та деяким людям не сподобалось, що організатори прикрасили її капелюхом. Його вже зняли, але в Офісі президента розкритикували таке рішення.
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