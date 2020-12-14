У Києві на вулиці Банковій просто біля Офісу президента продовжує рости новорічне містечко. Станом на 14 грудня біля робочого місця президента Зеленського вже встановили велику карусель, а також маленькі будиночки для продажу їжі та сувенірів.

Раніше у цій зоні почали облаштовувати ковзанку. Журналістка 24 каналу побувала на місці й сфотографувала процес підготовки до новорічних свят.

Читайте також "Складно очікувати інновацій": в ОП розкритикували зняття капелюха з головної ялинки України

Схоже, в Офісі Президента вирішили вразити киян та гостей столиці масштабом святкування.

Величезну карусель встановили просто біля входу в будівлю. Таким чином, будівля, де працює Володимир Зеленський та керівник його апарату Андрій Єрмак, все більше нагадує казковий вертеп.

У Києві на Банковій облаштовують новорічне містечко: дивіться фото

Наразі це виглядає не дуже святково – на тлі каруселі й будиночків пікетують моряки. Також не дуже новорічна видалась погода.

Пікет моряків / Фото 24 каналу

Святкування Нового року – 2021 у Києві: що відомо