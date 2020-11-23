Вдарив ножем перехожого: у Києві затримали 39-річного сумчанина
У Дніпровському районі Києва 23 листопада правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нанесенні ножового поранення киянину. За даними слідства, між незнайомими чоловіками стався конфлікт.
Про інцидент, який трапився на вулиці Будівельників, повідомили у поліції Києва. Чоловіки посварилися біля торговельного центру DOMA Center.
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Подробиці нападу на перехожого у Києві
Чоловіка затримали. Підозрюваним виявився 39-річний мешканець Сумщини, в якого вже були проблеми з законом.
Постраждалого з проникаючим пораненням живота госпіталізували до лікарні.
За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
Наразі зловмисника вже затримали.
Підозрюваний у нападі перебуває в СІЗО / Фото пресслужби поліції Києва
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