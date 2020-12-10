У Києві незебаром відкриють перший магазин IKEA. Він буде працювати в Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери. Загальна площа магазину у ТРЦ становитиме понад 5 тисяч квадратних метрів.

У офіційному магазині IKEA буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях. Про це пише Хмарочос.

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Видання посилається на користувача у Twitter Михайла Зінченка, який сфотографував процес монтажу вивіски шведського виробника меблів 9 грудня.

Відкриття магазину IKEA / Фото Михайла Зінченка Twitter

Монтажники вже повісили назву на фасад ТРЦ / Фото Михайла Зінченка Twitter

Про те, що перший магазин в Україні IKEA відкриють саме в Blockbuster Mall, стало відомо ще минулого року.

Спочатку IKEA планувала відкрити його в ТРЦ Ocean Mall. Однак через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, IKEA почала шукати у Києві інші пункти видачі замовлень площею близько 500 квадратних метрів.