У Києві на Blockbuster Mall вже з’явилась вивіска IKEA
У Києві незебаром відкриють перший магазин IKEA. Він буде працювати в Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери. Загальна площа магазину у ТРЦ становитиме понад 5 тисяч квадратних метрів.
У офіційному магазині IKEA буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях. Про це пише Хмарочос.
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Видання посилається на користувача у Twitter Михайла Зінченка, який сфотографував процес монтажу вивіски шведського виробника меблів 9 грудня.
Відкриття магазину IKEA / Фото Михайла Зінченка Twitter
Монтажники вже повісили назву на фасад ТРЦ / Фото Михайла Зінченка Twitter
Про те, що перший магазин в Україні IKEA відкриють саме в Blockbuster Mall, стало відомо ще минулого року.
Спочатку IKEA планувала відкрити його в ТРЦ Ocean Mall. Однак через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, IKEA почала шукати у Києві інші пункти видачі замовлень площею близько 500 квадратних метрів.
- 14 травня 2020 року в Україні нарешті запрацював інтернет-магазин IKEA. На радощах все кинулися щось замовляти, і багато швидко зазнали невдачі. Сайт працював абияк. У зв'язку з великим напливом користувачів на сайт IKEA навіть тимчасово перестала приймати нові замовлення.
- Влітку 2020 року компанію IKEA звинуватили в тому, що їх меблі виготовляють із незаконно вирубаних дерев в Україні. Але ці чутки згодом були спростовані.
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