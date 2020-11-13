У штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Києва вирішили підкоритися рішенню Кабінету міністрів про посилення санітарно-епідеміологічних заходів по всій країні. Тому з 00:00 14 жовтня всі розважальні заклади у Києві мають бути закритими.

Про наміри виконувати рішення уряду повідомив радник мера Києва та секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко. За його словами, з початку суботи у місті почнуть діяти нові карантинні обмеження.

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При цьому чиновник підкреслив, що постанова Кабміну має розповсюджуватися на всі заклади.

Зміни лише на вихідних

Загальний карантин, який ввів уряд, змінить лише життя киян на вихідних. Оскільки у робочі дні у столиці юридично діяли ті ж самі заборони, які й нещодавно прописали в Кабміні. Інша справа – в тому, що дотримання карантинних заходів було дуже вибірковим.

Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії та є обов'язковою для виконання, згодні ми концептуально з підходом уряду, чи ні. Отже, з півночі суботи в Києві почне діяти ряд певних обмежень. За дотриманням їх повинні стежити правоохоронні органи,

– заявив Бондаренко.

Що передбачає карантин вихідного дня

Згідно з рішенням Кабміну, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка впродовж щонайменше трьох тижнів у всіх містах країни мають працювати лише аптеки, АЗС та магазини, ветеринарні клініки та СТО.



Якими будуть обмеження карантину вихідного дня / Інфографіка 24 каналу