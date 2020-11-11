Скандальний Окружний київській адмінсуд зобов’язав ДАБІ видати сертифікат на скандально відому будівлю в центрі Києва. Йдеться про так званий "будинок-монстр на Подолі", що на вулиці Нижній Вал, 27 – 29. Його власники вирішили самовільно добудувати ще 4 поверхи.

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) відмовила у видачі сертифікату, який свідчить про готовність об’єкту. Проте суд вирішив, що ДАБІ не мала на це право. Про це пишуть "Наші гроші".

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Представники компанії-будівельника вважають, що їх "творіння" заслуговує на те, щоб отримати сертифікат. Їх вимоги задовольнив суд.

Рішення ухвалив 4 листопада суддя ОАСК Павло Григоренко. У ньому зазначається, що ДАБІ зобов’язане надати сертифікат ТОВ "Пателі Лізинг", оскільки немає доказів того, що представників інспекції не пускали обстежити будівлю – саме через це ДАБІ й відмовило в наданні документу.

Деталі рішення суду

Суд заявив, що єдиним документом, необхідним для прийняття ДАБІ рішення про видачу сертифіката, є акт готовності об’єкта до експлуатації. Такий документ у забудовника є.

Суддя вважає, що цей акт слід вважати достовірним, оскільки іншого не доведено. На його думку, за змістом і формою він повністю відповідає вимогам, які встановлені для даного виду документа.

Крім того, суд зазначив, що представники ДАБІ не надали будь-яких матеріалів фото чи відео, чи іншої фіксації не допуску їх на об’єкт.

Наразі даних про апеляційне оскарження цього рішення ОАСКу немає.

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