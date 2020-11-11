У Києві суд "узаконив" будинок-монстр на Подолі: рішення ухвалили в скандальному суді
Скандальний Окружний київській адмінсуд зобов’язав ДАБІ видати сертифікат на скандально відому будівлю в центрі Києва. Йдеться про так званий "будинок-монстр на Подолі", що на вулиці Нижній Вал, 27 – 29. Його власники вирішили самовільно добудувати ще 4 поверхи.
Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) відмовила у видачі сертифікату, який свідчить про готовність об’єкту. Проте суд вирішив, що ДАБІ не мала на це право. Про це пишуть "Наші гроші".
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Представники компанії-будівельника вважають, що їх "творіння" заслуговує на те, щоб отримати сертифікат. Їх вимоги задовольнив суд.
Рішення ухвалив 4 листопада суддя ОАСК Павло Григоренко. У ньому зазначається, що ДАБІ зобов’язане надати сертифікат ТОВ "Пателі Лізинг", оскільки немає доказів того, що представників інспекції не пускали обстежити будівлю – саме через це ДАБІ й відмовило в наданні документу.
Деталі рішення суду
- Суд заявив, що єдиним документом, необхідним для прийняття ДАБІ рішення про видачу сертифіката, є акт готовності об’єкта до експлуатації. Такий документ у забудовника є.
- Суддя вважає, що цей акт слід вважати достовірним, оскільки іншого не доведено. На його думку, за змістом і формою він повністю відповідає вимогам, які встановлені для даного виду документа.
- Крім того, суд зазначив, що представники ДАБІ не надали будь-яких матеріалів фото чи відео, чи іншої фіксації не допуску їх на об’єкт.
- Наразі даних про апеляційне оскарження цього рішення ОАСКу немає.
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Передісторія
- У грудні 2005 року Київрада передала ТОВ "Пателі Лізинг" в оренду на 5 років ділянку площею 0,35 гектара для будівництва житлово-офісного комплексу. У 2010 році оренду було поновлено ще на 5 років.
- У 2012 році ТОВ "Пателі Лізинг" отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, надалі фірма побудувала 12-поверхів й назвала це ЖК "Подол Престиж". Кияни охрестили творіння – "будинком-монстром на Подолі".
- Наприкінці 2014 року Київрада подала позов в суд з вимогою зобов’язати ТОВ "Пателі Лізинг" знести самовільно добудовані поверхи.
- У листопаді 2019 року Госпсуд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи, адже вони не були передбачені проєктом і є самовільно збудованими.
- 21 жовтня 2020 року Північний апеляційний госпсуд це рішення скасував і провадження у справі закрив. Наразі ухвала апеляції оскаржена у касаційній інстанції.
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