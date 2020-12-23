У Києві цілодобово лікуватимуть безпритульних котиків та песиків. Хворих тварин можна принести у приватну клініку "4 лапи", якщо комунальні будуть закритими.

Таку угоду уклали "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та приватна клініка "4 лапи", що на Троєщині (вулиця Теодора Драйзера, 8). Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

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Якщо безпритульній тварини потрібна буде екстрена медична допомога, то будь-хто може привезти її у клініку навіть серед ночі. Там прийматимуть хворих щодня із 20:00 до 09:00.

Якщо тварині буде потрібне подальше лікування, то її зранку забиратимуть в комунальний ветеринарний центр.

Така добра справа стала можливою завдяки громадській організації "Щасливий Берег", яка оплачуватиме послуги приватної клініки.

Клініка "4 лапи" буде лікувати безпритульних тварин вночі / Фото КМДА