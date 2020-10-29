У центрі Києва на бульварі Шевченка в останній тиждень жовтня прибрали рекламу з фасадів будинків. Деякі з них тепер не впізнати.

Про очищення бульвару повідомив начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов. Вивіски не відповідали правилам розміщення реклами у Києві.

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Також чиновник показав фотографії – як виглядали будинки до й після демонтажу.

Цей тиждень розпочали з бульвару Тараса Шевченка. Нас чекає багато красивих будинків і добра порція обурення порушників,

– пише Смирнов у фейсбуці.

Влада столиці давно взялася за наведення ладу з рекламою на вулицях міста / Фото Олександр Смирнов

У 2019 році Київрада ухвалила порядок розміщення реклами у місті. У Києві навіть є спеціальне комунальне підприємство, яке здійснює цю політику – Київреклама.