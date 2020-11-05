На Осокорках поблизу озера Небреж у Києві 5 листопада невідомий заліз на високовольтну електроопору. Безпечно злізти з неї чоловік не може.

Про надзвичайну подію повідомили у пресслужбі КМДА, підкресливши, що лінія електропередач, на якій знаходиться невідомий, живить увесь лівий берег Києва.

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Наразі на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Чекають на чоловіка й медики швидкої.

Для того, щоб зняти порушника, енергетикам доведеться знеструмити обладнання. Це може призвести до перебоїв подачі електроенергії у мільйонів киян.

Як тільки порушника знімуть з електроопори, постачання світла одразу обіцяють відновити.

Якщо із чоловіком все буде гаразд, його передадуть поліцейським.

Дивіться відео з озера Небреж у Києві, де на високовольтній електроопорі застряг чоловік: