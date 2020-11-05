Застряг на високовольтній лінії: у Києві через хулігана знеструмлять лівий берег: відео
На Осокорках поблизу озера Небреж у Києві 5 листопада невідомий заліз на високовольтну електроопору. Безпечно злізти з неї чоловік не може.
Про надзвичайну подію повідомили у пресслужбі КМДА, підкресливши, що лінія електропередач, на якій знаходиться невідомий, живить увесь лівий берег Києва.
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Для того, щоб зняти порушника, енергетикам доведеться знеструмити обладнання. Це може призвести до перебоїв подачі електроенергії у мільйонів киян.
Як тільки порушника знімуть з електроопори, постачання світла одразу обіцяють відновити.
Якщо із чоловіком все буде гаразд, його передадуть поліцейським.
Дивіться відео з озера Небреж у Києві, де на високовольтній електроопорі застряг чоловік:
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