У Києві 11 грудня через складні погодні умови на дорогах збився графік руху громадського транспорту. Негода завдає чимало клопотів й власникам автівок, збільшилась кількість ДТП.

Зима починає диктувати власні правила людям – через негоду на дорогах Києва стало небезпечно, а громадський транспорт взагалі буде курсувати з відхиленням від графіка. Про це повідомляє "Київпастранс".

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Це стосується всіх маршрутів столиці. Також зупиняли роботу фунікулера, але наразі рух цього романтичного виду громадського транспорту вже відновлено.

Яка ситуація на дорогах Києва