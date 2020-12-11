У Києві ввели оперативне положення через негоду: яка ситуація в столиці
У Києві 11 грудня через складні погодні умови на дорогах збився графік руху громадського транспорту. Негода завдає чимало клопотів й власникам автівок, збільшилась кількість ДТП.
Зима починає диктувати власні правила людям – через негоду на дорогах Києва стало небезпечно, а громадський транспорт взагалі буде курсувати з відхиленням від графіка. Про це повідомляє "Київпастранс".
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Це стосується всіх маршрутів столиці. Також зупиняли роботу фунікулера, але наразі рух цього романтичного виду громадського транспорту вже відновлено.
Яка ситуація на дорогах Києва
- У столиці триває боротьба з ожеледицею. Міська влада закликає водіїв дотримуватись безпечної дистанції.
- На дорогах столиці працює 341 одиниця спецтехніки та 50 бригад з ручного прибирання, які обробляють дороги спеціальними матеріалами для профілактики ожеледиці. Дорожники посипають також сходи та тротуари.
- Ситуація із трафіком ускладняється водіями, які не підготувались до зимового сезону.
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