Станом на вечір, 10 грудня, з моменту погіршення ситуації на дорогах Києва сталося 127 аварій. На щастя, жодної смертельної.

Про жахливе збільшення кількості ДТП на дорогах Києва повідомили у пресслужбі патрульної поліції столиці. Майже всі вони сталися через дощ, який пішов при мінусовій температурі.

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Це призвело до перетворення проїзних частин на вулицях у суцільну ковзанку.

4 аварії з травмованими

Через низькі швидкості, з якими вимушено їздять водії, суттєво зменшилася кількість ДТП із постраждалими. Серед 127 зафіксованих лише у 4 зіткненнях люди отримали травми. Таку статистику навів у коментарі виданню "РБК-Україна" прессофіцер патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

Втім, деякі кияни поводяться дуже нерозслудливо. Наприклад, на проспекті Перемоги учасники руху зафільмували хлопця, який їхав у другій смузі зі швидкістю понад 30 кілометрів на годину на моноколесі.

Дивіться відео поїздки хлопця на моноколесі на дорогах Києва:

Втім, деякі мешканці столиці через ожеледицю не переймаються. Та влаштували ковзанку безпосередньо на дорозі.

Дивіться відео катання чоловіка на ковзанах на дорозі в Києві: