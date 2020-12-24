Поліцейські Києва зафіксували 342 повідомлення про аварії впродовж 23 грудня. Переважна більшість із них сталася через різке погіршення погодних умов та недотримання водіями безпечної швидкості та дистанції.

Чималу кількість зіткнень на дорогах фіксують правоохоронці й сьогодні. Поліцейські перейшли на посилений режим роботи для швидшого фіксування аварій та відновлення руху на місцях ДТП. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

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Станом на 11:00 24 грудня у Києві сталося 39 аварій. У них ніхто не постраждав.

Краще – на громадському транспорті

У поліції столиці стверджують, що впродовж ночі на дорогах міста працювали 255 одиниць спецтехніки, а також 34 бригади ручного прибирання доріг та тротуарів. Крім того, у посиленому режимі працюють всі шляхово-експлуатаційні підприємства.

Закликаємо водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування. Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви – скористайтеся краще громадським транспортом,

– підкреслили поліціянти.

Інформації про загиблих чи постраждалих у ДТП за 24 грудня у поліції не надали.