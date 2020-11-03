Анонімне повідомлення про вибухівку на ключовій станції метрополітену Києва "Хрещатик" надійшло ввечері 3 листопада. Після цього працівники підземки одразу закрили як станцію, так і перехід на синю гілку.

Про зачинення однієї з головних станцій метрополітену на вхід та вихід повідомили у КМДА. Крім того, працівники метро заблокували й перехід з "Хрещатику" на "Майдан Незалежності".

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Доки на місце надзвичайної події приїхали вибухотехніки та кінологи, чергові поліцейські займалися евакуацією громадян.

Дивіться відео зі станції метро "Хрещатик", яку нібито замінували:

Згодом виявилося, що повідомлення про замінування виявилося фейковим. Експерти не знайшли вибухівку. Тож, слідчі відкрили кримінальну справу про заздалегідь неправдиве сповіщення.