Через анонімне повідомлення про замінування ключової станції підземки Києва "Майдан Незалежності" терміново зачинили. Пасажирів метрополітену якнайшвидше вивели на поверхню поліцейські.

Про чергове повідомлення про наявність вибухівки у метро заявили у телеграмі КМДА. На станцію швидко приїхали вибухотехніки та кінологи.

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Правоохоронці вже займаються розшуком чоловіка, який повідомив про вибухівку. У разі підтвердження фейковості повідомлення, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Увага!

Станцію «Майдан Незалежності» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/iJC3qdSenA — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 6, 2020

Майже через годину після повідомлення про закриття станції, "Майдан Незалежності" перевірили. Ніяких небезпечних предметів спеціалісти не знайшли. Тож, робота метро відновилася звичайному режимі.

А тим часом на доступних для обслуговування пасажирів станціях відбувається транспортний колапс із скупченням величезної кількості людей.

Дивіться відео зі станції метро "Золоті ворота", яка переповнилася через замінування "Майдану Незалежності":