Транспортний колапс: у Києві через загрозу вибуху закрили станцію метро "Майдан Незалежності"
Через анонімне повідомлення про замінування ключової станції підземки Києва "Майдан Незалежності" терміново зачинили. Пасажирів метрополітену якнайшвидше вивели на поверхню поліцейські.
Про чергове повідомлення про наявність вибухівки у метро заявили у телеграмі КМДА. На станцію швидко приїхали вибухотехніки та кінологи.
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Майже через годину після повідомлення про закриття станції, "Майдан Незалежності" перевірили. Ніяких небезпечних предметів спеціалісти не знайшли. Тож, робота метро відновилася звичайному режимі.
А тим часом на доступних для обслуговування пасажирів станціях відбувається транспортний колапс із скупченням величезної кількості людей.
Дивіться відео зі станції метро "Золоті ворота", яка переповнилася через замінування "Майдану Незалежності":
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