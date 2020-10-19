У Голосіївському районі Києва 19 жовтня під час роздачі безкоштовної їжі посварились два чоловіки-безхатьки. У результаті один опинився у лікарні із ножовим пораненням, іншого затримали поліціянти.

Затриманим виявися 61-річний уродженець Рівненської області, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Про це повідомила київська поліція.

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"У черзі за безкоштовною їжею, яку звичайно роздають на цьому місці, між двома чоловіками стався конфлікт. У ході з’ясування відносин один із учасників вдарив іншого по обличчю, а потім дістав ніж, вдарив ним опоненту у груди та втік з місця події", – йдеться у повідомленні копів.

Затриманий поліцією нападник / Фото Нацполіція

Хулігану загрожує позбавлення волі до восьми років.

На весь цей час в нього не мають виникнути проблеми з харчуванням, оскільки вітчизняна пенитенціарна система передбачає вирішення цієї проблеми.