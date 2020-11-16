ДТП, через яку в Києві зупинився рух швидкісних трамваїв, сталася ввечері 16 листопада на вулиці Борщагівській. Шикарна Chevrolet Camaro, яка належить до сегменту Pony car, вилетіла на трамвайні колії.

Аварія сталася неподалік від площі Перемоги у Солом'янському районі Києва, повідомляє "Київ оперативний". Через елітну автівку, яка коштує від 15 до 60 тисяч доларів, зупинилися всі трамваї, що йшли у напрямку залізничного вокзалу.

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Наразі комунальники намагаються відтягнути машину, щоб залатати дірку в паркані та запустити один із ключових для Борщагівки громадських видів транспорту.

Що відомо про аварію за участю Chevrolet Camaro в Києві

За попередніми даними, водій легковика їхав на чималій швидкості у напрямку Національного авіаційного університету. Через що він не впорався із керуванням та вилетів з дороги, невідомо. Однак машина наскрізь пробила огорожу трамваю та зупинилася у паркані навпроти.

Треба ще зазначити, що заради забезпечення безперешкодного руху трамваю майже скрізь біля паркану встановлені відбійники. Але не в цьому місці.

Крім того, аби перескочити через кілька колій Chevrolet із маленьким кліренсом мала б їхати на дуже серйозній швидкості.

Чи є постраждалі внаслідок аварії, невідомо.

Дивіться відео з місця виїзду Chevrolet Camaro на колії швидкісного трамвая в Києві: