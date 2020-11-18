Київські чиновники розікрали 4 мільйони гривень, виділених для молоді
У Києві прокуратура викрила схему розкрадання бюджетних коштів виділених на соціально-просвітницькі заходи для молоді. Загальна сума збитків становить понад 4 мільйони гривень. Про підозру вже оголосили 4 чиновникам.
Злочину діяльність чиновники організували у 2018 – 2019 роках. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
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Що відомо про підозрюваних
За даними слідства, схему організували:
- чинний директор Київського молодіжного центру;
- колишній заступник директора молодіжного центру;
- ще двоє співучасників.
Деталі злочинної схеми
Підозрювані перераховували кошти з місцевого бюджету на рахунки фіктивних суб'єктів господарювання. Гроші надсилали за нібито надані послуги з проведення заходів. Однак ніяких послуг вони не надавали.
Мова йде про розважальні, військово-патріотичні акції для молоді, а також заходи з популяризації здорового способу життя тощо. Згодом через підконтрольні суб’єкти господарювання чиновники знімали готівку.
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Що загрожує підозрюваним
Дії підозрюваних кваліфікували за 3 статтями – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинене повторно, у складі організованої групи, у великих розмірах.
Якщо вину зловмисників доведуть, то їм загрожує:
- ув'язнення на строк від 7 до 12 років;
- позбавлення права займатися певною діяльністю, або обіймати певну посаду впродовж 3 років;
- конфіскація майна
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