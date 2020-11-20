У Києві 20 листопада в Дарницькому районі сталась пожежа. Горіла квартира на першому поверсі житлового будинку. Як з’ясувалось, мешканець сам підпалив її.

У соцмережах люди пишуть, що причиною такого вчинку стала сімейна сварка. Про це повідомляє спільнота "Позняки Осокорки Харківський".

Читайте також Стрілянина у Києві: на Південному мосту поліція знешкодила небезпечну банду

Користувач фейсбуку, що опублікував фото з місця події, уточнив, що інцидент стався на вулиці Ревуцького, з вини господаря квартири.

"Потерпілим надають медичну допомогу. Всі живі. Чоловік сам підпалив помешкання через сімейну сварку", – йдеться у повідомленні.

Наслідки пожежі у Дарницькому районі Києва / Фото з facebook Ігоря Гапона

У коментарях люди дивуються поведінці підпалювача – "через дурну сварку тепер пів життя будуть квартиру відновлювати", – пише Вікторія Савіна.

Також очевидці події зазначають, що пожежники одразу не змогли під’їхати до будинку, оскільки їм заважала автівка, яку хтось залишив у забороненому місці.

У Києві чоловік підпалив власну оселю: дивіться відео