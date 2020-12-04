У Києві чоловік прийшов у гості до товариша по чарці, але чомусь намагався ввірватись в іншу квартиру. На місце прибули поліціянти, які хотіли з’ясувати обставини, але чоловік накинувся на правоохоронців – постраждала поліціянтка

В жінки струс мозку. А її напарника зловмисник просто відштовхнув. Про інцидент повідомляє Київська поліція.

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На 102 подзвонила мешканка будинку на вулиці Йорданській. Вона поскаржилась на невідомого чоловіка, який стукав у двері та кричав.

Коли приїхали копи, то незнайомець почав тікати. Вириваючись з рук закону, він штовхнув поліціянта, а його напарницю ударив по голові. Її госпіталізували.

Зловмисника все-таки вдалось затримати. Він пояснив, що приходив у гості до свого товариша по чарці, з яким вони завжди випиває алкоголь. Чоловіку загрожує тюрма.