У Києві чоловік напав на копів: поліціянтка отримала травму голови
У Києві чоловік прийшов у гості до товариша по чарці, але чомусь намагався ввірватись в іншу квартиру. На місце прибули поліціянти, які хотіли з’ясувати обставини, але чоловік накинувся на правоохоронців – постраждала поліціянтка
В жінки струс мозку. А її напарника зловмисник просто відштовхнув. Про інцидент повідомляє Київська поліція.
Читайте також У Києві переселенець відправляв українок для зйомок в порно: "актрис" замовляв відомий режисер
На 102 подзвонила мешканка будинку на вулиці Йорданській. Вона поскаржилась на невідомого чоловіка, який стукав у двері та кричав.
Коли приїхали копи, то незнайомець почав тікати. Вириваючись з рук закону, він штовхнув поліціянта, а його напарницю ударив по голові. Її госпіталізували.
Зловмисника все-таки вдалось затримати. Він пояснив, що приходив у гості до свого товариша по чарці, з яким вони завжди випиває алкоголь. Чоловіку загрожує тюрма.
Поділитися новиною