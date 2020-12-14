У Києві невідомий чоловік напав на журналістів. Він намагався завадити зніманню сюжету про те, як власники бізнесу посипають ожеледь навколо своїх об’єктів. Але під час атаки нападник сам послизнувся й впав прямо у калюжу.

Це сталось в районі метро "Видубичі". Кумедне й одночасно сумне відео оприлюднили в телеграм-каналі PavlovskyNews.

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Кореспондентка "Kyiv Live" запитала у продавчині одного з кіосків чи прибирали підприємці навколо свого об’єкту, коли була ожеледиця чи посипали піском, але їй дуже грубо відповіли жіночим голосом: "закрийте вікно".

До речі! "Kyiv Live" – це проросійський телеканал, власником якого є одіозний регіонал Вадим Столар.

Після цього на журналістів напав невідомий чоловік, він почав штовхатися й заважати трансляції. У розпалі "атаки" нападник сам постраждав від слизького тротуару – впав, опинившись у калюжі. Але це не збентежило його – чоловік піднявся й закриваючи обличчя своєю шапкою продовжив атакувати журналістів й вдарив кореспондентку в обличчя.

У Києві чоловік напав на журналістів, а потім послизнувся і впав у калюжу: дивіться відео

Нагадаємо, що перешкоджання роботі журналістів – карний злочин. За такі дії передбачена відповідальність:

штраф 850 гривень.

або арештом на строк до шести місяців.

або обмеженням волі на строк до трьох років.

Верховна Рада планує посилити відповідальність за перешкоджання роботі журналістів. Законопроєкт вже підтримали у першому читанні. Ним передбачається суттєво збільшити штраф – від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень.