Надзвичайна подія сталася 17 грудня в Київській лікарні швидкої допомоги. Під час проведення хірургічного втручання медиками до операційної увірвався нетверезий молодик.

При собі він мав гітару, на якій збирався зіграти, повідомили у пресслужбі Муніципальної варти Києва. Коли ж чоловіка запросили на вихід, він почав кидатися на хірургів.

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Зловмисника, чий вчинок міг призвести до серйозних наслідків, затримали правоохоронці.

З лікарні – до райвідділку

Нікому нашкодити порушник спокою не зміг. Його досить швидко витягли з операційної та поклали обличчям до підлоги. Щоб чоловік не зміг чинити опір та накоїти лиха, бійці муніципальної варти начепили йому на руки стяжки.

Коли на виклик прибули поліціянти, затриманого передали їм.

Як з'ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як саме кваліфікували його дії правоохоронці, невідомо.

Дивіться відео затримання нетверезого чоловіка в операційній Київської лікарні: