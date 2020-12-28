У Києві на станції метро "Оболонь" чоловік напав на співробітницю метрополітену – він вдарив її головою. Після цього агресивний пасажир трохи постояв й втік з місця інциденту. Що стало причиною такої неадекватної поведінки – невідомо.

З відеозапису помітно, як чоловік у спущеній на підборіддя масці спочатку на відстані розмовляє зі співробітницею метрополітену, потім підходить до жінки впритул та б'є її головою в обличчя. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Після удару жінка впала, а чоловік відійшов на два метри й зухвало чекав на якусь реакцію. Потім раптом почав тікати з метро.

У Києві чоловік вдарив головою жінку-співробітницю метро: дивіться відео

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А на святвечір, 24 грудня, у київському тролейбусі компанії чоловіків влаштували бійку з різаниною.