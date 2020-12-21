Напад на співробітниць Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стався ввечері 20 грудня. Нетверезий чоловік побив 24-річну жінку та 63-річну колегу.

Побиття сталося під час роботи постраждалих, повідомили у пресслужбі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва у фейсбуці. За попередніми даними, чоловік, який скоїв напад, був нетверезим.

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Обидві співробітниці швидкої наразі перебувають в лікарні.

Що відомо про побиття медиків у Києві

Жінки перебували на виклику та зателефонували поліціянтам із повідомленням про агресивну поведінку чоловіка. Втім, швидке прибуття копів його не засмутило.

Замість цього агресивно налаштований чоловік силою виштовхав молоду фельдшерицю з машини, а також штовхнув медсестру.

Внаслідок падіння 24-річна дівчина отримала закритий перелам гомілки зі зміщенням. У літньої медсестри діагностували закриту травму коліна.

Можуть не покарати

Поліціянти, які прибули на місце, склали акт про скоєння правопорушення. Але у швидкій не вірять в те, що зловмисника якось покарають.

Жодного разу нападники не понесли відповідальності за свої агресивні дії до медиків під час виконання ними службових обов’язків. Законодавство не дає можливості це зробити. А безкарність, як відомо, лише множить агресію, роблячи бригади ЕМД та й інших медиків беззахисними у таких випадках,

– підкреслили у пресслужбі відомства.