Київський апеляційний суд 9 грудня залишив обвинувальний вирок педофілу в силі, та підтвердив засудження мешканця столиці до 12 років тюрми. Адвокати злочинця намагалися вибити для нього менш жорстке покарання.

Завдяки вимогам ювенальних обвинувачів вимоги захисту зловмисника були відхилені. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

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Незабаром педофіла відправлять до колонії суворого режиму.

Що відомо про зґвалтування двох дівчат у Києві

Злочин, за який засудили чоловіка, стався у квітні 2016 року. Педофіл запросив до себе доньок свого товариша. Там він почав залякувати сестер та психологічно давити на них, вимагаючи від них розпусних дій.

Свої збочені бажання чоловік втілив у життя, а дівчата поскаржилися на це дорослим.

Зловмисника затримали, а у ході досудового розслідування факти зґвалтування підтвердилися. Його звинуватили в насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом, а також у розбещенні неповнолітніх.

В суді першої інстанції злочинця відправили до тюрми на 12 років, однак він сподівався отримати менший термін ув'язнення.