Поліцейські затримали двох зловмисників, яких підозрюють у нападі на 18-річного хлопця та у його пограбуванні. Інцидент стався 14 грудня на території стадіону школи на вулиці Архипенка в Києві.

Свої злочинні дії зловмисники знімали на відео, повідомили у пресслужбі поліції Києва. Затримали їх безпосередньо на місці інциденту.

Дивіться також Суд відпустив поліцейських, які викрали чоловіка та утримували його в гаражі

Якщо провину обох чоловіків визнає суд, їм загрожує до 7 років тюрми.

Напад на юнака

За даними слідчих, двоє 37-річних місцевих мешканців підійшли до компанії молодиків та почали агресивно поводитися. Між ними та одним із хлопців сталася сутичка. Під час неї з кишені хлопця випав смартфон, який забрав один зі зловмисників.

Крім побиття, юнаку розпорошили в обличчя сльозогінний балончик.

Постраждали матір з донькою

Інцидент побачила жінка, яка гуляла з 8-річною дитиною. Вона вступилась за постраждалого, але один з чоловіків застосував газовий балончик і проти неї. Речовина потрапила також в обличчя дівчинці.

Патрульні, які прибули на місце виклику, доставили всіх учасників конфлікту до управління поліції в Оболонському районі. За фактом грабежу та хуліганства слідчі відкрили кримінальну справу.

Наразі зловмисникам вже повідомили про підозру.