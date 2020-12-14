На території школи: у Києві чоловіки пограбували юнака та напали на матір з дитиною
Поліцейські затримали двох зловмисників, яких підозрюють у нападі на 18-річного хлопця та у його пограбуванні. Інцидент стався 14 грудня на території стадіону школи на вулиці Архипенка в Києві.
Свої злочинні дії зловмисники знімали на відео, повідомили у пресслужбі поліції Києва. Затримали їх безпосередньо на місці інциденту.
Дивіться також Суд відпустив поліцейських, які викрали чоловіка та утримували його в гаражі
Напад на юнака
За даними слідчих, двоє 37-річних місцевих мешканців підійшли до компанії молодиків та почали агресивно поводитися. Між ними та одним із хлопців сталася сутичка. Під час неї з кишені хлопця випав смартфон, який забрав один зі зловмисників.
Крім побиття, юнаку розпорошили в обличчя сльозогінний балончик.
Постраждали матір з донькою
Інцидент побачила жінка, яка гуляла з 8-річною дитиною. Вона вступилась за постраждалого, але один з чоловіків застосував газовий балончик і проти неї. Речовина потрапила також в обличчя дівчинці.
Патрульні, які прибули на місце виклику, доставили всіх учасників конфлікту до управління поліції в Оболонському районі. За фактом грабежу та хуліганства слідчі відкрили кримінальну справу.
Наразі зловмисникам вже повідомили про підозру.
Поділитися новиною