Групу молодих хлопців, які майже голяка бігали підземним переходом, побачили кияни на площі Льва Толстого 16 листопада. Більше 10 юнаків із реготом пробігли по колу, шокуючи перехожих.

Відео з веселою для безпосередніх учасників події розвагою опублікували у місцевих спільнотах у телеграмі, повідомляє 24 канал.

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На записі видно, як чоловіки лише в трусах-стрінгах та масках стоять та готуються до забігу. Потім вони розгортаються до камери та починають бігти.

Не перша витівка

Як зазначають користувачі мережі, у "спортсменах" вони впізнали чоловіків, які вже займалися подібними забігами принаймні двічі. Вперше вони бігали лише у краватках. Потім, коли почалася пандемія COVID-19, юнаки побігли лише у масках на обличчях. Взагалі без спідньої білизни.

Раніше журналістам учасники акції пояснювали, що нібито програли парі.

Через що вони побігли втретє, невідомо.

Дивіться відео майже забігу майже голих чоловіків підземним переходом у Києві 18+

Появи оголених чоловіків, які самотужки гуляють Києвом, стали вже буденністю. Влітку та восени у різних районах столиці роздягнутих чоловіків помічали на Подолі, Оболоні, Осокорках, а також на Кловському узвозі.