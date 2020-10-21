Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві вже більше половини будинків підключені до тепла. За цим процесом у Києві стежить спеціальна комісія.

Теплопостачання до будинків та об'єктів інфраструктури відбувається поступово. Про це Віталій Кличко повідомив під час брифінгу.

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Мер Києва закликає керівників ОСББ, ЖБК, керуючих компаній установ не зволікати із заявками на підключення.

"Київ поступово подає тепло в оселі мешканців столиці та в інші установи й організації. На сьогодні вже під'єднано понад 60 відсотків житлових будинків. Половина дитячих садочків та шкіл. Також, за заявками керівників, під'єднуємо медзаклади", – акцентував міський голова столиці.

Відповідальність за підготовку до опалювального сезону нестимуть усі, від кого це залежало, – від керівників ЖЕКів до глав районів, багатозначно попередив Кличко.